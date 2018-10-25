«Нефтехимик» проведёт татарстанское дерби в ретроформе

Нижнекамский «Нефтехимик» 3 ноября 2018 года проведёт домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом» в ретроформе. «Нефтехимик» приурочил этот матч к празднованию 50-летия клуба.

Пресс-служба «волков» выложила фото специальной формы в своём «твиттере».

Фото формы также можно посмотреть в «твиттере» «Нефтехимика».

Команда Андрея Назарова занимает девятое место в Восточной конференции, имея на своём счету 21 очко после 21 матча. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова с 30 баллами после 22 игр занимают третью позицию в конференции. Это будет второй поединок команд в нынешнем сезоне. Во встрече, которая состоялась 21 сентября в Нижнекамске, верх взял «Ак Барс» со счётом 2:1.