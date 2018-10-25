Таварес — о голе: в этой шайбе велика заслуга Марнера, потрясающий финт

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес после победы над «Виннипег Джетс» (4:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги акцентировал внимание на действиях Митча Марнера, который принял активное участие в голе Тавареса.

«Когда Марнер вот так катит, защитнику с ним крайне тяжело справиться. Потрясающий финт. Зная его, я просто пошёл на штангу и ждал момента. В этой шайбе велика его заслуга», — цитирует Тавареса официальный сайт НХЛ.

Гол Тавареса смотреть с отметки — 01.40.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провёл на льду 25 минут 29 секунд, заблокировал два броска и отметился передачей. Игорь Ожиганов окончил матч с показателем «+2». Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов совершил 3 броска и не набрал очков.