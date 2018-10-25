Токкет: сразу сказал Гальченюку, что он должен подтвердить право играть в центре

Главный тренер «Аризоны Койотс» Рик Токкет рассказал о первом разговоре с нападающим Алексом Гальченюком после его обмена из «Монреаль Канадиенс».



«Когда я первый раз общался с Алексом, он сказал, что хочет играть в центре. Что ж, не имею никаких возражений, если он сможет подтвердить эти слова делом. Я сказал ему: „Есть некоторые вещи, которые ты обязан делать на этой позиции. И это не предмет для торга. Это мои правила, которые нужно соблюдать. Даже не правила — закон“. Помню, бросил ему в шутку, что некоторые люди не верят, будто он способен играть центрфорварда. Он засмеялся, сказал: „Что ж, посмотрим!“ Мне это нравится. Мне нравится, что ему самому хочется утереть нос скептикам», — цитирует тренера The Athletic.