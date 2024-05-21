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Нападающий «Рейнджерс» Хитил готов сыграть в первом матче серии с «Флоридой»

Нападающий «Рейнджерс» Хитил готов сыграть в первом матче серии с «Флоридой»
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Чешский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Филип Хитил заявил, что готов принять участие в первом матче серии финала Восточной конференции с «Флоридой». Форвард провёл тренировку без ограничений в третьем звене с Алексом Веннбергом и Каапо Какко.

«Я провёл пару отличных тренировок с ребятами. Здорово быть на льду с ребятами и принимать участие в упражнениях. Буду рад принять участие в первой игре серии», — цитирует Хитила пресс-служба клуба.

Хитил впервые за шесть месяцев принял участие в третьем матче серии с «Каролиной» и провёл на льду 12 минут и две секунды. В следущих двух матчах серии форвард участия не принимал. Хитил получил травму верхней части тела 2 ноября и по прогнозам не должен был вернуться в состав до конца текущего сезона.

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