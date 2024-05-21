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Защитник «Ак Барса» Марченко рассказал, в чём КХЛ стала лучше за последние годы

Защитник «Ак Барса» Марченко рассказал, в чём КХЛ стала лучше за последние годы
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Защитник «Ак Барса» Алексей Марченко рассказал о прогрессе в работе с болельщиками со стороны КХЛ и клубов и заявил об улучшении качества трансляций матчей лиги.

«Лига лучше становится в плане работы с болельщиками. Много клубов, мне кажется, сделали хорошие скачки в плане медиа, организации перед матчами. Для зрителей лучше и лучше становится. Ещё и хорошая картинка. Мне кажется, на всех стадионах стало интереснее. Для лиги хорошо, что много неожиданностей», – сказал Марченко в интервью Metaratings.ru.

Алексей Марченко присоединился к «Ак Барсу» в ноябре 2023 года и провёл за команду 22 матча, отметившись двумя результативными передачами. В чемпионатах КХЛ защитник принял участие в 474 встречах и набрал 141 (29+112) очко при показателе полезности «+113».

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