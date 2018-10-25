«Спартак» отправился на выезд, взяв 28 хоккеистов

Московский «Спартак» отправился на четыре выездных матча в Таллин, Екатеринбург, Челябинск и Уфу, информирует официальный сайт клуба. В составе делегации «красно-белых» 28 игроков.



Вратари: Никита Беспалов, Юлиус Гудачек, Александр Трушков;



Защитники: Дмитрий Калинин, Андрей Кутейкин, Александр Осипов, Ярослав Дыбленко, Максим Гончаров, Евгений Кулик, Владислав Провольнев, Всеволод Сорокин, Михаил Григорьев;



Нападающие: Мартиньш Карсумс, Илья Зубов, Бен Максвелл, Энвер Лисин, Каспарс Даугавиньш, Робин Ганзл, Анатолий Никонцев, Максим Трунёв, Александр Хохлачёв, Вячеслав Лещенко, Ярослав Косов, Артём Воронин, Никита Филатов, Глеб Шашков, Илья Талалуев, Егор Круженков.



26 октября «Спартак» играет в Таллине с «Йокеритом», 28 октября — в Екатеринбурге, 30 октября — в Челябинске, 1 ноября — в Уфе.

