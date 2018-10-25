Морис: предполагается, что все 82 матча в НХЛ одинаковы — но это так скучно

Главный тренер клуба НХЛ «Виннипег Джетс» Пол Морис поделился мнением об атмосфере противостояния с «Торонто Мэйпл Лифс». Напомним, 25 октября соперники встретились на «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге, игра закончилась со счётом 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) в пользу гостей.



«Насколько я понимаю, предполагается, что все 82 игры должны быть приблизительно одинаковыми. Но так очень скучно. Намного интереснее, когда есть несколько матчей, которых ждёшь с особым настроем, можешь сказать о них: „Вот это игра!“ Так лучше для всех. Это чувствуется в раздевалке, на арене», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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