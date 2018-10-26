Победная серия «Баффало» продолжилась благодаря дублю Поменвиля

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Баффало Сэйбрз» одержал третью победу подряд, взяв верх над «Монреаль Канадиенс» — 4:3 (0:1, 2:1, 2:1).

Трижды канадская команда вела в счёте, и трижды «клинки» отыгрывались, а за минуту до истечения основного времени вышли вперёд. Дублем в составе победителей отметился Джейсон Поменвиль, по голу забили Сэм Райнхарт и Кайл Окпосо. В активе Джеффа Скиннера ассистентский хет-трик. Расмус Далин, первый номер драфта-2018, сделал результативную передачу. В составе гостей дубль на счету Макса Доми, ещё одну шайбу забросил Йоэль Армиа.

В параллельном матче «Бостон Брюинз» дома одержал победу над «Филадельфией Флайерз» со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) благодаря шат-ауту Ярослава Галака. Дубль в активе Здено Хары, ещё одну шайбу забросил Джейк Дебраск.

Защитник «лётчиков» Иван Проворов провёл на льду 25 минут и 41 секунды, за которые дважды бросил в створ ворот и сделал один хит.