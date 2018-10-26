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Победная серия «Баффало» продолжилась благодаря дублю Поменвиля

Победная серия «Баффало» продолжилась благодаря дублю Поменвиля
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Баффало Сэйбрз» одержал третью победу подряд, взяв верх над «Монреаль Канадиенс» — 4:3 (0:1, 2:1, 2:1).

Трижды канадская команда вела в счёте, и трижды «клинки» отыгрывались, а за минуту до истечения основного времени вышли вперёд. Дублем в составе победителей отметился Джейсон Поменвиль, по голу забили Сэм Райнхарт и Кайл Окпосо. В активе Джеффа Скиннера ассистентский хет-трик. Расмус Далин, первый номер драфта-2018, сделал результативную передачу. В составе гостей дубль на счету Макса Доми, ещё одну шайбу забросил Йоэль Армиа.

В параллельном матче «Бостон Брюинз» дома одержал победу над «Филадельфией Флайерз» со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) благодаря шат-ауту Ярослава Галака. Дубль в активе Здено Хары, ещё одну шайбу забросил Джейк Дебраск.

Защитник «лётчиков» Иван Проворов провёл на льду 25 минут и 41 секунды, за которые дважды бросил в створ ворот и сделал один хит.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2018, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
4 : 3
0:1, 2:1, 2:1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 – Доми (Лехконен) – 01:17 (5x5), 1:1 – Поменвиль (Скиннер, Маккейб) – 31:22 (5x5), 1:2 – Армиа (Котканиеми, Улле) – 36:08 (5x5), 2:2 – Поменвиль (Скиннер, Миттельштадт) – 37:42 (5x4), 2:3 – Доми (Питри, Ниеми) – 46:34 (5x5), 3:3 – Райнхарт (Маккейб, Шири) – 53:07 (5x5), 4:3 – Окпосо (Далин, Скиннер) – 58:59 (5x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2018, пятница. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
3 : 0
0:0, 2:0, 1:0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 – Хара (Хайнен) – 33:00 (5x5), 2:0 – Дебраск (Крейчи, Кемпфер) – 37:28 (5x4), 3:0 – Хара (Галак) – 59:37 (en)
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