Тарасенко: «Сент-Луис» докажет, что у нас не паршивая команда

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко после поражения от «Коламбус Блю Джекетс» (4:7) в матче регулярного чемпионата НХЛ заявил, что команда будет биться за главного тренера Майка Йео.

«Работа Майка Йео? Все в команде поддерживают наш тренерский штаб. Все в команде поддерживают нашего генерального менеджера. Мы поддерживаем всех людей, которые работают в клубе. Мы доверяем Майку Йео и будем биться за него, потому что он наш тренер.

Я хочу подчеркнуть, что у меня нет сомнений ни в одном человеке в нашей раздевалке. В следующей игре с «Чикаго» выложимся на все сто процентов и докажем, что у нас не паршивая команда. Просто неприемлемо играть на домашнем льду так, как это сделали мы сегодня», — приводит слова Тарасенко клубный обозреватель Лу Корац.