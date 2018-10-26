«Сибирь» обменяла Егора Дугина в «Трактор»

Нападающий «Сибири» Егор Дугин переходит в хоккейный клуб «Трактор» в обмен на денежную компенсацию, информирует официальный сайт новосибирского клуба.

Хоккеист является воспитанником челябинского «Трактора». В КХЛ дебютировал в сезоне-2009/10. Проведя четыре сезона в родном клубе, Дугин по ходу пятого перебрался в московское «Динамо». Также игрок имеет опыт выступлений в «Адмирале».

В этом сезоне форвард сыграл 21 матч в регулярном чемпионате и набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «-1».

В минувшем сезоне 27-летний форвард защищал цвета нижегородского «Торпедо» и добился там наивысших индивидуальных показателей за всю карьеру, проведённую в Континентальной хоккейной лиге. В 52 матчах регулярного чемпионата Дугин забросил 12 шайб и сделал 17 результативных передач. В 4 матчах плей-офф очков не набрал.

В сезоне-2012/13 в составе челябинского «Трактора» стал финалистом Кубка Гагарина. Всего за карьеру в лиге Дугин сыграл 348 матчей и набрал 106 (47+59) очков.