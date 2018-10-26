Кудашов: после проигранного матча хороших слов мало, но уходить в негатив нельзя

Тренер СКА Алексей Кудашов рассказал о подготовке санкт-петербургской команды к матчу регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо».

«Всегда нужно хладнокровие. Моментов становится всё меньше и меньше, команды играют всё плотнее, лучше в обороне. Сегодняшний соперник – не исключение. У него очень качественно отлаженная оборона и в своей, и в средней зонах. Хладнокровие при использовании голевых моментов будет очень важно. Давайте воздержимся от прогнозов, дождёмся игры и посмотрим. Исполнители прекрасные, они могут на ровном месте создать момент и реализовать его или даже несколько.

Чего ждать от соперника? Как я уже сказал, прежде всего у них налажена система игры и в обороне, и в атаке. Естественно, любой тренер отталкивается от исполнителей, и акцент делается на сбалансированный хоккей, построение игры, позиционную оборону. Конечно, я связываю это с тренерским штабом. Гиртс Анкипанс и Артис Аболс – люди опытные, они проходили через системные команды и знают, как строить игру.

Что сказали команде после поражения «Салавату»? Это внутренняя кухня, не хотелось бы её раскрывать. Как вы понимаете, после проигранного матча и одного забитого гола хороших слов мало. Но в хоккее игры идут через день, и уходить в негатив тоже нельзя», — цитирует Кудашова официальный сайт СКА.