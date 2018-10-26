Билялетдинов — о 500 победах: не знал о юбилее, хочу выиграть побольше

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями после победы над «Амуром» (4:2), которая стала для наставника 500-й в качестве главного тренера казанского клуба.

«Игра сама по себе была очень интересная. Несмотря на то что в первом периоде мы проигрывали, продолжали играть. Считаю, не случайно мы забивали. Мы создавали моменты. Рад за команду и за результат.

500 побед? Откровенно говоря, я не знал, что это юбилейная победа. Самое главное, что мы выиграли. А что касается 500 побед, то я хочу выиграть больше», — цитирует Билялетдинова официальный сайт клуба.

63-летний специалист выигрывал Кубок Гагарина, руководя «Ак Барсом» в сезонах-2008/09, 2009/10 и 2017/18. Билялетдинов в минувшем сезоне повторил рекорд Олега Знарка — единственного специалиста, кто до этого имел в своём активе три выигранных Кубка. Он дважды выигрывал с московским «Динамо» и ещё раз — с питерским СКА.



Кроме того с учётом чемпионатов России Билялетдинов является пятикратным чемпионом страны в качестве тренера (2000, 2006, 2009, 2010, 2018).