Тапола: «Торпедо» начало мощно, а «Куньлунь» не мог справиться с давлением

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Юсси Тапола прокомментировал домашнее поражение от нижегородского «Торпедо» (1:2 Б).



«Первый период был ужасен с нашей стороны. «Торпедо» начало мощно, а мы не смогли найти способы, чтобы справиться с давлением. Наша команда была рада, что к перерыву счёт она табло оставался равным — 0:0. Во втором и третьем периодах постарались вернуться в игру, в третьем — у нас получалось чуть лучше, но всё равно мы должны разобраться, куда девалась та игра, которую мы показали в предыдущем матче с «Ак Барсом». Конечно, «Торпедо» — хорошая команда, но всё-таки мы играли плохо.



В чём нужно прибавить, чтобы попасть в плей-офф? В ежедневной работе. Не надо сейчас думать про плей-офф – это отдалённая перспектива, до него ещё три-четыре месяца, и в конечном итоге всё решает то, как ты работаешь изо дня в день. Именно то, что происходит с командой каждый день, имеет значение», — цитирует наставника официальный сайт китайского клуба.

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