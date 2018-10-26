Ткачёв: в первом периоде не всё получалось, «Ак Барс» вкатывался в игру

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачёв прокомментировал выездную победу над хабаровским «Амуром» (4:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«В первом периоде не всё у нас получалось. Вкатывались в игру. Немного времени понадобилось, чтобы привыкнуть к площадке. В целом интересная игра получилась. Было много бросков, мало пространства для маневров, всё на ворота. Из-за этого исходила постоянная опасность.



Мы на каждый матч выходим только для того, чтобы победить. В прошлой игре потерпели обидное поражение. Хорошо, что сегодня вышли и смогли победить.



Зарипов? Он подсказал нам многие схемы сегодня, поэтому всё было хорошо», — приводит слова Ткачёва официальный сайт «Ак Барса».

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