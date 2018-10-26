Подъяпольский: в Хабаровске какие-то непонятные отскоки, в том числе от стекла

Голкипер «Ак Барса» Владислав Подъяпольский поделился эмоциями после гостевой победы над хабаровским «Амуром» (4:2).



«Сегодня команда хорошо дейстовала в обороне. Работы у меня было немного, поэтому чувствую себя нормально.



Меня признали лучшим игроком матча? Я даже не знал об этом, если честно. В первый раз слышу. Наверное, на эмоциях не услышал.



Что произошло в эпизоде со вторым пропущенным голом? Там получилось так, что шайба вылетела из-под Дмитрия Юдина и пошла резко вниз. Мне показалось, что шайба задела его, но он говорит, что нет. Но это неважно, главное — выиграли. Отскоки на площадке в Хабаровске какие-то непонятные, от стекла в том числе. Но такое бывает, ничего страшного», — цитирует Подъяпольского пресс-служба казанского клуба.

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