«Вегас» — «Тампа-Бэй» — 2:3. Видеообзор матча

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе и закончилась со счётом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) в пользу гостей. Эта победа стала для «Лайтнинг» третьей кряду. «Чемпионат» представляет видеообзор встречи.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Тайлер Джонсон, Брейден Пойнт и Джей Ти Миллер. Голкипер гостей Андрей Василевский отразил 29 бросков.



Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 18 минут 19 секунд, отметился передачей, нанёс два броска в створ, совершил 2 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «+1». На счету Михаила Сергачёва результативная передача и 5 силовых приёмов.