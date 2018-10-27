Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов прошедшего игрового дня, информирует официальный сайт лиги. Российские игроки не попали в тройку лучших.



Первой звездой стал финский нападающий клуба «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен, записавший в свой актив четыре (1+3) очка в выигранной встрече с «Оттавой Сенаторз» (6:3).



Второй звездой стал форвард «Каролины Харрикейнз» Теуво Терявяйнен, сумевший отметиться двумя (1+1) баллами в упорном матче с «Сан-Хосе Шаркс» (4:3 Б).



Замкнул тройку лучших хоккеистов дня голкипер команды «Виннипег Джетс» Лоран Броссуа, отразивший 27 из 28 бросков по воротам в игре с «Детройт Ред Уингз» (2:1).



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19