Степан: Гальченюку не нужно забивать за всю команду «Аризоны»

Нападающий «Аризоны Койотс» Дерек Степан прокомментировал возвращение после травмы партнёра, форварда Алекса Гальченюка. Хоккеист отметил, что возвращение в состав Гальченюка добавит тренерам вариативности в атакующих линиях.



«Гальченюк добавляет вариативности нашему нападению. Тренеры могут ротировать тройки и использовать в центре тех, кто привык играть на этой позиции, а не вынужден действовать там из-за отсутствия других вариантов. Алексу не нужно будет одному забивать за всю команду, но его возвращение сбалансирует состав и поможет забивать другим», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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