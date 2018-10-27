«Нефтехимик» — «Трактор»: в основе хозяев выйдет Макаров

Стали известны составы нижнекамского «Нефтехимика» и челябинского «Трактора» на встречу в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в социальных сетях. Встреча состоится сегодня, 27 октября, начало — в 17:30 мск. В воротах «Нефтехимика» второй раз в сезоне сыграет Андрей Макаров.



«Нефтехимик»:



Макаров (Ежов);

Сергеев — Полашек, Пуустинен — Руохомаа — Няттинен;

Огурцов — Брынцев, Падакин — Нестрашил — Порядин;

Шарипзянов — Семенов, Авцин — Якимов — Хайруллин;

Волгин — Тимашов, Здунов — Аркалов — Шафигуллин.



«Трактор»:



Судницин (Демченко);

Бэйлен — Шинин, Шаров — Полыгалов — Энлунд;

Исаев — Никитин, Лапенков — Стоу — Глинкин;

Петров — Бородкин, Кравцов — Рыбаков — Кокуёв;

Хлыстов, Губарев — Шолохов — Тридчиков, Сентюрин.