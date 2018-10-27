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«Нефтехимик» — «Трактор»: в основе хозяев выйдет Макаров

«Нефтехимик» — «Трактор»: в основе хозяев выйдет Макаров
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы нижнекамского «Нефтехимика» и челябинского «Трактора» на встречу в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в социальных сетях. Встреча состоится сегодня, 27 октября, начало — в 17:30 мск. В воротах «Нефтехимика» второй раз в сезоне сыграет Андрей Макаров.

«Нефтехимик»:

Макаров (Ежов);
Сергеев — Полашек, Пуустинен — Руохомаа — Няттинен;
Огурцов — Брынцев, Падакин — Нестрашил — Порядин;
Шарипзянов — Семенов, Авцин — Якимов — Хайруллин;
Волгин — Тимашов, Здунов — Аркалов — Шафигуллин.

«Трактор»:

Судницин (Демченко);
Бэйлен — Шинин, Шаров — Полыгалов — Энлунд;
Исаев — Никитин, Лапенков — Стоу — Глинкин;
Петров — Бородкин, Кравцов — Рыбаков — Кокуёв;
Хлыстов, Губарев — Шолохов — Тридчиков, Сентюрин.

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