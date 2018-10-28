Ковальчук тренируется в третьем звене «Лос-Анджелеса» перед матчем с «Рейнджерс»

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук перед матчем с «Нью-Йорк Рейнджерс» занимается в третьем звене. Об этом в «Твиттере» сообщил журналист издания LA Kings Insider Джон Росен.

Ковальчук тренировался в одном звене с Майклом Амадио, а также Тревором Льюисом и Адрианом Кемпе, которые менялись в этом сочетании.

В 10 матчах нынешнего сезона 35-летний форвард набрал 5 (2+3) очков при показателе «-5». Всего в НХЛ на счету россиянина 821 (419+402) очко в 826 играх.

«Лос-Анджелес Кингз» на данный момент имеет серию из шести поражений. Команда занимает последнюю, 15-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Матч «Лос-Анджелес Кингз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» состоится сегодня, 28 октября. Начало встречи — в 22:30 мск.

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