Фёдор Малыхин, Максим Тальбо и Илья Крикунов помещены в список травмированных

Ряд клубов поместил игроков в список травмированных, информирует Континентальная хоккейная лига в своём пресс-релизе.

Нападающий Фёдор Малыхин не сможет помочь «Ак Барсу» до 24 декабря, канадский форвард «Авангарда» Максим Тальбо выбыл из строя до 14 ноября, а нападающий «Автомобилиста» Илья Крикунов не сможет помочь команде Андрея Мартемьянова до 26 ноября.

27-летний Малыхин в этом сезоне забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу в 12 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-5».

34-летний Тальбо в 21 игре «регулярки» набрал 5 (3+2) очков при показателе полезности «+1».

У 34-летнего Крикунова — 11 (4+7) очков в 20 встречах регулярного сезона и показатель полезности «+1».