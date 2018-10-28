«Салават Юлаев» — «Витязь»: Бурдасов получил «5+20» за атаку в область головы

Нападающий «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов был удалён до конца матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с подмосковным «Витязем».



27-летний хоккеист получил «5+20» за атаку в область головы и шеи. В роли пострадавшего выступил защитник «Витязя» Евгений Катичев.

Видео удаления Бурдасова можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



«Салават Юлаев» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, а «Витязь» располагается на седьмой строчке на Западе. Подопечные Валерия Белова подошли к игре в Уфе с серией из трёх поражений.

В нынешнем сезоне Бурдасов провёл 20 матчей, забросил 11 шайб и отдал 4 результативные передачи при показателе полезности «-3» и 56 минутах штрафного времени.