«Авангард» объявил состав на домашний матч с «Торпедо»

Стали известны составы омского «Авангарда» и нижегородского «Торпедо» на матч регулярного чемпионата КХЛ. Игра состоится сегодня, 28 октября, начало – в 16:30 мск.
«Авангард»:
Бобков (Мурыгин);
Емелин — Покка, Широков – Деарне, Петров;
Медведев — Франсон, Заседа – Зернов – Манукян;
Бондарев — Мартынов, Кошелев – Семёнов – Михеев;
Березин, Фисенко – Стась – Галимов, Яремчук.
«Торпедо»:
Галимов (Костин);
Баранцев – Орлов, Паршин – Мили – Шенфельд;
Хольм – Боди, Саболич – Сёмин – Варнаков;
Сергиенко – Родионычев, Жафяров – Ураков – Веряев;
Волченков, Марковин – Ильин – Сетдиков, Стальнов.
В заявке омского клуба отсутствует травмированный форвард Максим Тальбо и его коллега по амплуа Александр Пережогин, контракт с которым был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Кроме того, в составе нет нападающего Криса Верстига, который улетел в Канаду по семейным обстоятельствам.