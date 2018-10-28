«Авангард» объявил состав на домашний матч с «Торпедо»

Стали известны составы омского «Авангарда» и нижегородского «Торпедо» на матч регулярного чемпионата КХЛ. Игра состоится сегодня, 28 октября, начало – в 16:30 мск.



«Авангард»:



Бобков (Мурыгин);

Емелин — Покка, Широков – Деарне, Петров;

Медведев — Франсон, Заседа – Зернов – Манукян;

Бондарев — Мартынов, Кошелев – Семёнов – Михеев;

Березин, Фисенко – Стась – Галимов, Яремчук.

«Торпедо»:



Галимов (Костин);

Баранцев – Орлов, Паршин – Мили – Шенфельд;

Хольм – Боди, Саболич – Сёмин – Варнаков;

Сергиенко – Родионычев, Жафяров – Ураков – Веряев;

Волченков, Марковин – Ильин – Сетдиков, Стальнов.



В заявке омского клуба отсутствует травмированный форвард Максим Тальбо и его коллега по амплуа Александр Пережогин, контракт с которым был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Кроме того, в составе нет нападающего Криса Верстига, который улетел в Канаду по семейным обстоятельствам.