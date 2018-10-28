КХЛ не намерена снимать дисквалификацию с гендиректора «Адмирала» Сошникова

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал ситуацию вокруг «Адмирала», на чьих руководителей лига наложила корпоративную дисквалификацию за непогашенные долги.

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«Дисквалификация на Сошникова была наложена абсолютно справедливо. Мы знаем, что врио губернатора Приморского края обратил внимание на ситуацию, которая возникла с клубом, который очень популярен в регионе. Мы не намерены снимать дисквалификацию.

Руководитель, который вернулся в «Адмирал», должен разобраться с текущей ситуацией. Подписанные документы обязывают выполнить обещания, которые дал клуб при ликвидации. КХЛ проследит, чтобы это произошло», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.