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СКА не оставил шансов «Словану» в Вене, забросив семь шайб

СКА не оставил шансов «Словану» в Вене, забросив семь шайб
Хоккей / КХЛ

СКА одержал разгромную победу над «Слованом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся в Вене. Встреча закончилась со счётом 7:0 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

В составе клуба из Санкт-Петербурга заброшенными шайбами отметились Патрик Херсли, Ярко Коскиранта, Сергей Плотников (дважды), Динар Хафизуллин, Андрей Кузьменко и Олег Ли. Никита Гусев записал на свой счёт ассистентский хет-трик. Голкипер номинальных гостей Магнус Хелльберг отыграл на ноль, отразив 30 бросков.

СКА одержал победу во втором матче подряд, серия поражений клуба из Словакии достигла четырёх игр. 26 октября «Слован» уступил в Вене московским «армейцам» со счётом 0:9.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2018, воскресенье. 19:00 МСК
Слован
Братислава
0 : 7
0:1, 0:2, 0:4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 – Херсли (Карпов, Гусев) – 07:14 (5x4), 0:2 – Коскиранта (Земчёнок, Гусев) – 32:17 (5x5), 0:3 – Плотников (Дергачёв) – 32:46 (5x5), 0:4 – Хафизуллин (Кетов, Каблуков) – 40:38 (5x5), 0:5 – Кузьменко (Барабанов) – 46:39 (5x5), 0:6 – Плотников (Карпов, Гусев) – 48:43 (5x4), 0:7 – Ли (Кетов, Гавриков) – 59:38 (5x5)
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