СКА не оставил шансов «Словану» в Вене, забросив семь шайб

СКА одержал разгромную победу над «Слованом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся в Вене. Встреча закончилась со счётом 7:0 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

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В составе клуба из Санкт-Петербурга заброшенными шайбами отметились Патрик Херсли, Ярко Коскиранта, Сергей Плотников (дважды), Динар Хафизуллин, Андрей Кузьменко и Олег Ли. Никита Гусев записал на свой счёт ассистентский хет-трик. Голкипер номинальных гостей Магнус Хелльберг отыграл на ноль, отразив 30 бросков.



СКА одержал победу во втором матче подряд, серия поражений клуба из Словакии достигла четырёх игр. 26 октября «Слован» уступил в Вене московским «армейцам» со счётом 0:9.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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