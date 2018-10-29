С. Галимов: победа над «Авангардом» приятна вдвойне

Голкипер «Торпедо» Станислав Галимов поделился впечатлениями от выездного матча с «Авангардом» (3:1), в котором он отразил 30 бросков и отметился голевой передачей.



«Голевая передача? Если честно, узнаю об этом от ребят, так что сказать, что это было специально, трудно. Просто так получается, но я не против.



Как сказал один тренер: «К таким матчам надо готовиться и ждать». Ребята настроились и сыграли по заданию сегодня. Каждый выполнял свою задачу, начиная от нападающего и заканчивая вратарём. Соперник хорошо катался, было много моментов. Такие игры вдвойне приятно выигрывать.



У нас три победы из четырёх матчей выездной серии. В принципе – неплохо», — приводит слова Галимова официальный сайт «Торпедо».

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