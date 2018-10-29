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«Салават Юлаев» уступил московскому «Динамо» в овертайме

«Салават Юлаев» уступил московскому «Динамо» в овертайме
Хоккей / КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней арене потерпел поражение от московского «Динамо», встреча завершилась в овертайме со счётом 2:3.

Счёт во встрече был открыт на 26-й минуте, когда точный бросок удался нападающему уфимского коллектива Вячеславу Основину. Однако «Динамо» быстро сравняло счёт благодаря точному броску Евгения Мозера. До конца периода соперники ещё раз обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Пётр Хохряков и Вячеслав Кулёмин. До овертайма больше голов зрители не увидели, а в дополнительное время победу гостям принёс Патрик Закриссон, наказавший гостей, потерявших шайбу в своей зоне.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2018, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
2 : 3
0:0, 2:2, 0:0, 0:1
Динамо М
Москва
1:0 – Основин (Кугрышев, Ткачёв) – 25:45 (5x5), 1:1 – Мозер (Вишневский, Сидляров) – 28:15 (5x5), 2:1 – Хохряков – 32:40 (5x5), 2:2 – Кулёмин (Кагарлицкий) – 33:22 (5x5), 2:3 – Закриссон – 61:48 (3x3)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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