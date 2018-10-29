«Салават Юлаев» уступил московскому «Динамо» в овертайме

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней арене потерпел поражение от московского «Динамо», встреча завершилась в овертайме со счётом 2:3.



Счёт во встрече был открыт на 26-й минуте, когда точный бросок удался нападающему уфимского коллектива Вячеславу Основину. Однако «Динамо» быстро сравняло счёт благодаря точному броску Евгения Мозера. До конца периода соперники ещё раз обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Пётр Хохряков и Вячеслав Кулёмин. До овертайма больше голов зрители не увидели, а в дополнительное время победу гостям принёс Патрик Закриссон, наказавший гостей, потерявших шайбу в своей зоне.

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