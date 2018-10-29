Гиматов — о силовом приёме Тарасова: чувствую себя нормально, игровой момент

Нападающий «Салавата Юлаева» Эдуард Гиматов подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (2:3 ОТ).



«Проиграли к сожалению. Ребята все старались, работали. Сегодня заработали одно очко. Была ли установка начать первый период активнее? У нас задача – всегда быть заряженными на силовую борьбу и агрессию, но в пределах борьбы конечно. Было ли тяжело команде в рамках спаренных матчей? На предсезонных турнирах играли по три дня подряд. Все ребята готовятся, знают, как восстанавливаться. Я не думаю, что неудачи нужно списывать на усталость.



Силовой приём в первом периоде? Да нормально чувствую себя, игровой момент был. Если не было удаления, значит, всё было в пределах правил» – передаёт слова Гиматова корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.

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