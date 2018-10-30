Кадри: «Торонто» будет держаться — заменить Мэттьюса невозможно

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Назем Кадри рассказал, как команда будет обходиться без своей главной звезды Остона Мэттьюса, который выбыл из строя минимум на месяц.

«Моя игра не изменится. Я должен отрабатывать в обороне и не забывать об атаке, особенно в звене с такими партнёрами. Каждый из нас должен сделать всё, чтобы избежать спада. Не думаю, что этот вопрос должен решать кто-то один. Вместе мы можем сделать чуть больше. У нас хорошая глубина состава, чтобы разрулить ситуацию. Мэттьюса невозможно заменить, но мы будем держаться, пока он не вернётся», — цитирует Кадри официальный сайт НХЛ.

В этом сезоне Мэттьюс провёл 11 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 10 шайб и отдал 6 результативных передач при показателе полезности «-1» и двух минутах штрафного времени.