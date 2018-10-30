Шайба О`Делла возглавила список лучших голов недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига на своём официальном сайте выбрала 10 лучших голов недели.



«Открывает рейтинг лучших голов последней игровой недели нападающий «Витязя» Артём Швец-Роговой, который по-бейсбольному поразил ворота «Салавата Юлаева». Далее идут игроки «Йокерита», показавшие свою «химию» таллинской публике. Хабаровчанин Павел Дедунов — в ударе, и бросок с неудобной руки стал лишь подтверждением этого. Венская публика увидела волшебство от Линдена Вея, отдавшего роскошный пас на Кирилла Капризова.



Первую пятёрку открывает проход Кёртиса Волка со стеночкой и шикарной передачей на Брэндона Боченски. Далее следует слалом от Владимира Брюквина c броском в падении в московском дерби со «Спартаком». Легионеры «Магнитки» отличаются редко, но каждый раз это особенное событие — чего стоит комбинация Денниса Расмуссена и Ииро Пакаринена! Серебро получает нападающий «Авангарда» Илья Михеев. В овертайме он прорвался к воротам и с близкого расстояния решил исход матча. Лучшим же стал канадец Эрик О’Делл из «Сочи», который, стоя спиной к воротам, изящно забросил шайбу в сетку», — указано на сайте.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.