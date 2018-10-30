Жильбер Брюле присоединился к «Сибири»

Нападающий Жильбер Брюле присоединился к новосибирской «Сибири», информирует официальный «твиттер» команды. Напомним, игрок подписал однолетний контракт с клубом несколько дней назад.



31-летний хоккеист провёл в общей сложности 204 игры в КХЛ. Ранее он защищал цвета таких клубов, как «Автомобилист», «Медвешчак», «Нефтехимик», «Куньлунь» и «Трактор». Канадец набрал 118 (58+60) очков при показателе полезности «-10».



В прошлом сезоне Брюле провёл 53 игры в составе «Куньлуня» и «Трактора», забросив 17 шайб и отдав 20 результативных передач при 17 минутах штрафного времени.



Ранее нападающий выступал в Национальной хоккейной лиге, защищая цвета «Коламбус Блю Джекетс», «Эдмонтон Ойлерз» и «Финикс Койтс».