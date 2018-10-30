Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

ЦСКА одолел «Сибирь», Окулов оформил дубль

ЦСКА одолел «Сибирь», Окулов оформил дубль
Хоккей / КХЛ

Московский ЦСКА на домашней арене взял верх над новосибирской «Сибирью», встреча завершилась со счётом 4:2. Подопечные Игоря Никитина одержали четвёртую победу подряд.

Счёт был открыт на 12-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий гостей Дмитрий Саюстов. Во втором периоде «армейцы» сумели сравнять счёт и выйти вперёд благодаря голам Антона Слепышева и Класа Дальбека. На 45-й минуте преимущество ЦСКА увеличил точный бросок Константина Окулова. В концовке соперники обменялись голами, авторами которых стали Окулов и Владимир Пешехонов, и тем самым установили окончательный счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2018, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
4 : 2
0:1, 2:0, 2:1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 – Саюстов (Казаков, Михайлов) – 11:42 (5x5), 1:1 – Слепышев (Телегин, Светлаков) – 29:28 (5x5), 2:1 – Дальбек (Вей, Капризов) – 29:53 (5x5), 3:1 – Окулов – 44:54 (5x5), 4:1 – Окулов (Карнаухов, Попов) – 58:46 (5x5), 4:2 – Пешехонов (Комаров) – 59:15 (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент