ЦСКА одолел «Сибирь», Окулов оформил дубль

Московский ЦСКА на домашней арене взял верх над новосибирской «Сибирью», встреча завершилась со счётом 4:2. Подопечные Игоря Никитина одержали четвёртую победу подряд.



Счёт был открыт на 12-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий гостей Дмитрий Саюстов. Во втором периоде «армейцы» сумели сравнять счёт и выйти вперёд благодаря голам Антона Слепышева и Класа Дальбека. На 45-й минуте преимущество ЦСКА увеличил точный бросок Константина Окулова. В концовке соперники обменялись голами, авторами которых стали Окулов и Владимир Пешехонов, и тем самым установили окончательный счёт.

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