Робинсон: соперник не важен — ЦСКА должен всегда играть жёстко

Защитник ЦСКА Мэт Робинсон поделился эмоциями от матча с «Сибирью» (4:2).



«Согласен, момент, когда мы быстро забили два гола во втором периоде, стал решающим во всей игре. С начала матча нам нужно было завладеть инициативой, но мы этого не сделали. Две быстрые шайбы помогли нам.



Перед третьим периодом Никитин сказал, чтобы мы сыграли пожёстче. Впереди у нас две большие игры — со СКА и «Йокеритом». Неважно, кто против нас. Мы должны играть жёстко, особенно в заключительной трети матча.



Как пройдём через два игровых дня подряд? У нас это первый подобный случай в сезоне. Это серьёзный вызов, ведь мы играем с такими соперниками. Будем готовиться. Нужно сконцентрироваться на этих матчах. После них у нас будет перерыв, надеюсь, мы выиграем эти встречи», — сказал Робинсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.