«Нэшвилл» уверенно обыграл «Вегас» благодаря дублю Хартмана

«Нэшвилл Предаторз» победил «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на cтадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле и закончилась со счётом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Предаторз» Райан Хартман, который оформил дубль. По две результативные передачи в свой актив записали Кевин Фиала и Роман Йози. Голкипер «Нэшвилла» Юусе Сарос отразил 23 броска.

Единственную шайбу в составе «Голден Найтс» забросил Райлли Смит. Нападающие Томаш Носек, Райан Карпентер и Коди Икин окончили матч с показателями полезности «-3». Ворота гостей защищал Малкольм Суббэн, который отразил 25 бросков из 28.