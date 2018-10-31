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«Нэшвилл» уверенно обыграл «Вегас» благодаря дублю Хартмана

«Нэшвилл» уверенно обыграл «Вегас» благодаря дублю Хартмана
Хоккей / НХЛ

«Нэшвилл Предаторз» победил «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на cтадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле и закончилась со счётом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Предаторз» Райан Хартман, который оформил дубль. По две результативные передачи в свой актив записали Кевин Фиала и Роман Йози. Голкипер «Нэшвилла» Юусе Сарос отразил 23 броска.

Единственную шайбу в составе «Голден Найтс» забросил Райлли Смит. Нападающие Томаш Носек, Райан Карпентер и Коди Икин окончили матч с показателями полезности «-3». Ворота гостей защищал Малкольм Суббэн, который отразил 25 бросков из 28.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2018, среда. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
4 : 1
0:1, 2:0, 2:0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 – Смит (Маршессо, Теодор) – 17:14 (5x4), 1:1 – Хартман (Фиала, Йози) – 31:27 (5x5), 2:1 – Хартман (Фиала, Суббэн) – 32:24 (5x5), 3:1 – Йернкрок (Туррис, Смит) – 46:37 (5x5), 4:1 – Арвидссон – 57:42 (en)
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