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Три очка Стаала помогли «Миннесоте» в гостях обыграть «Эдмонтон»

Три очка Стаала помогли «Миннесоте» в гостях обыграть «Эдмонтон»
Хоккей / НХЛ

«Миннесота Уайлд» победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась со счётом 4:3 (1:1, 2:2, 0:1) в пользу гостей. Эта победа стала для «Миннесоты» шестой в последних семи матчах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал нападающий «Миннесоты» Эрик Стаал, набравший 3 (1+2) очка. По два балла в составе гостей набрали: Микаэль Гранлунд (1+1), Нино Нидеррайтер (0+2) и Райан Сутер (0+2). Голкипер «Уайлд» Алекс Стэлок отразил 34 броска.

Заброшенными шайбами в составе «Эдмонтона» отметились: Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль и Алекс Шьяссон. Вратарь хозяев Кэм Тальбо отразил 24 броска.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2018, среда. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
3 : 4
1:1, 2:2, 0:1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 – Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Клефбом) – 08:11 (5x5), 1:1 – Паризе (Дамба, Нидеррайтер) – 14:08 (5x4), 2:1 – Макдэвид (Рассел) – 24:10 (5x5), 2:2 – Сперджен (Стаал, Нидеррайтер) – 32:18 (5x5), 3:2 – Шьяссон (Беннинг, Драйзайтль) – 33:11 (5x5), 3:3 – Стаал (Сутер, Гранлунд) – 38:20 (5x4), 3:4 – Гранлунд (Сутер, Стаал) – 54:12 (5x4)
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