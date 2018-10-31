Три очка Стаала помогли «Миннесоте» в гостях обыграть «Эдмонтон»

«Миннесота Уайлд» победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась со счётом 4:3 (1:1, 2:2, 0:1) в пользу гостей. Эта победа стала для «Миннесоты» шестой в последних семи матчах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал нападающий «Миннесоты» Эрик Стаал, набравший 3 (1+2) очка. По два балла в составе гостей набрали: Микаэль Гранлунд (1+1), Нино Нидеррайтер (0+2) и Райан Сутер (0+2). Голкипер «Уайлд» Алекс Стэлок отразил 34 броска.

Заброшенными шайбами в составе «Эдмонтона» отметились: Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль и Алекс Шьяссон. Вратарь хозяев Кэм Тальбо отразил 24 броска.