«Даллас Старз» победил «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Белл-центр» в Монреале и закончилась со счётом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) в пользу гостей.

Нападающий «Далласа» Джейсон Спецца провёл 1000-й матч в НХЛ. В исторической для себя встрече канадский форвард не сумел отметиться результативными действиями. В этом сезоне на счету 35-летнего форварда 8 (2+6) очков в 11 матчах при показателе полезности «-2». За карьеру в лиге уроженец Торонто забросил 326 шайб и сделал 570 результативных передач при полезности «+19».

Спецца является 16-м действующим хоккеистом, которому покорилась эта отметка. Всего за историю НХЛ 326 хоккеистов сыграли 1000 и более матчей.