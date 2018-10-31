Наместников установил личный рекорд по игровому времени в этом сезоне НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась со счётом 4:3 Б (1:1, 0:0, 2:2, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

Российский нападающий «Нью-Йорка» Владислав Наместников возвращает доверие главного тренера «синерубашечников» Дэвида Куинна. Наместников провёл на льду 16 минут 4 секунды и не отметился результативными действиями. Владислав установил личный рекорд по игровому времени в этом сезоне НХЛ, впервые проведя на льду больше 16 минут.

Нападающий пополнил состав «Рейнджерс» по ходу минувшего сезона в результате обмена с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хоккеист сыграл в регулярном чемпионате за команду с Бродвея 19 матчей, в которых забросил две шайбы и сделал две результативные передачи. В минувшее межсезонье российский форвард подписал с «синерубашечниками» двухлетний контракт.