Давид Пастрняк повторил достижение Дмитрия Квартальнова сезона-1992/93

«Бостон Брюинз» победил «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и закончилась со счётом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) в пользу гостей.

Чешский нападающий «мишек» Давид Пастрняк записал на свой счёт одну из заброшенных шайб своей команды. Этот гол стал для 22-летнего нападающего 11-м в 12 матчах нынешнего сезона. Таким образом, Пастрняк повторил достижение Дмитрия Квартальнова в сезоне-1992/93, став вторым игроком «Бостона» за последние 25 лет с 11 голами в первых 12 матчах сезона.

Дублем в составе победителей отметился Брэд Маршан. Трижды ассистировал партнёрам форвард «Бостона» Патрис Бержерон. Голкипер «Брюинз» Ярослав Галак отразил 42 броска.