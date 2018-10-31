Бобровский о Знарке: не понимаю, почему лучший тренер России остаётся без работы

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский в своём «инстаграме» опубликовал совместную фотографию с бывшим главным тренером сборной России Олегом Знарком.

Бобровский сопроводил фото следующим комментарием: «С лучшим тренером страны! P. S. Не могу понять, почему до сих пор самый титулованный тренер России остаётся без работы».

Фото также можно посмотреть в «инстаграме» Сергея Бобровского.

Напомним, Знарок вместе с Харийсом Витолиньшем на протяжении четырёх лет работал со сборной России, выиграл золото Олимпийских игр, четыре раза завоёвывал медали чемпионатов мира — золото, серебро и две бронзы. В СКА тренерский штаб Олега Знарка выиграл Кубок Гагарина, стал чемпионом России и обладателем Кубка континента.