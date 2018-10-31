«Спартак» заключил пробный контракт с братом Вячеслава Лещенко

«Спартак» на своём официальном сайте объявил о подписании пробных контрактов с тремя молодыми хоккеистами: защитником Георгием Копыловым (1999, «Крылья Советов»), нападающими Никитой Пензовым (1998, Jersey Shore Wildcats, США) и Владиславом Лещенко (2000, «Атланты»). Последний является родным братом нападающего «Спартака» Вячеслава Лещенко.

19-летний Копылов в нынешнем сезоне МХЛ сыграл за «Крылья Советов» 10 матчей и не смог набрать очков, заработав показатель полезности «-4».

20-летний Пензов не выходил на лёд в официальных матчах на протяжении двух последних сезонов. В сезоне-2016/17, выступая за Jersey Shore Wildcats, Никита набрал 18 (8+10) очков в 41 матче.

18-летний Лещенко в этом сезоне был заявлен за МХК «Атланты», однако не сыграл ни одной игры.