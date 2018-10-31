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Яндач: «Металлург» плохо играл в большинстве, надо добавлять

Яндач: «Металлург» плохо играл в большинстве, надо добавлять
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач прокомментировал домашнюю победу над ХК «Сочи» (4:1).

«У «Металлурга» был хороший старт, мы забили два гола. Давно у команды не было такого начала. Во второй половине первого периода допустили ошибки. После перерыва у команды было пятиминутное большинство, которое реализовать не удалось. Соперник начал играть здорово, мы работали, у нас были тяжёлые отрезки. В третьем периоде мы лучше играли в обороне, а когда сделали счёт 3:1, то сохраняли результат. Плохо играли в большинстве, надо добавлять.

Как оценю игру Неколенко? Думаю, что он свою работу сделал. Парень долго не играл, в следующем матче будет уже потихоньку добавлять. Хотя он центральный нападающий, он хорошо работает на оборону, сегодня хорошо сделал свою работу», — приводит слова Яндача пресс-служба ХК «Сочи».

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