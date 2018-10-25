QMJHL: Иван Чехович оформил хет-трик, набрав пять очков в матче

Клуб юниорской хоккейной лиги Квебека «Байе-Комо Драккар» в матче регулярного чемпионата QMJHL вырвал победу у «Квебек Ремпартс» (6:5). Главной звездой матча стал российский нападающий Иван Чехович.

Уроженец Екатеринбурга забросил три шайбы и сделал две результативные передачи. В этом сезоне на счету Ивана два хет-трика. Он набрал 21 (8+13) очко в 14 играх «регулярки» при показателе полезности «+10». При этом Иван демонстрирует высокий процент реализации бросков. 13,3% бросков Чеховича заканчиваются заброшенными шайбами.

Напомним, что 19-летний россиянин в апреле подписал контракт с «Сан-Хосе» и принял участие в предсезонном лагере команды. В контрольной встрече с «Анахайм Дакс» Иван набрал 3 (2+1) очка за 13 минут 21 секунду, а также получил возможность поиграть в большинстве (52 секунды). Российский форвард нанёс шесть бросков по воротам «Анахайма» и завершил матч с показателем полезности «+4». Также на счету Чеховича один силовой приём.

Вчера, 24 октября, Чехович был включён в расширенный состав молодёжной сборной России для участия в традиционной Суперсерии.