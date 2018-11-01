Крикунов: я не уверен, что Льюис знал имена игроков сборной Беларуси

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился мнением о причинах проблем сборной Беларуси, которая покинула элитный дивизион чемпионата мира.

«Сборная ведь не всегда так плохо играла. Главная причина неудач — отсутствие классных исполнителей уровня КХЛ в достаточном количестве. Да, сейчас некоторые ребята разбрелись по командам в России: Стась, Воробей, Коробов. Очень хорошо, что они там играют. Но я, будучи в Беларуси, за месяц посмотрел 7-8 игр вашего чемпионата. И уверен, что в нём есть ребята, которые могли бы играть в КХЛ. Просто надо с ними целенаправленно работать и подтягивать их. Как я в своё время взял поколение 1968 года и с ним вышел в высшую лигу, чего раньше минское «Динамо» сделать не могло. С этими же, кстати, ребятами мы заняли четвёртое место на Олимпиаде. Так что надо работать! А хоккеистов хватает.

Льюис должен был заниматься сборной, а для этого ему надо было находиться здесь и работать. А не так, чтобы приезжал, проводил этап Евротура и улетал. Для начала надо было с хоккеистами познакомиться. А так… Не знаю, узнал ли он их имена. Хотя понятно, что он ушёл не сам, мог доработать чемпионат до конца», — приводит слова Крикунова «Прессбол».