Кагарлицкий — о критике Крикуновым: интернет не читаю, лучше спросите у тренера

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы плохо начали, удалились в первой смене, первыми пропустили. Хорошо, что успели вовремя опомниться и собраться. Этот гол в меньшинстве Вовки Брюквина очень помог в концовке первого периода. Во втором стало немножко полегче. Так бы, конечно, с 0:2 начинать было бы тяжелее.

Крикунов критикует нас с Шипачёвым? Сложно сказать. Стараюсь интернет не читать. Думаю, лучше опять спросить у тренера, может, сегодня он что-то новое скажет. Выиграли – самое главное. Остальное – нюансы.

Спорный момент со взятием ворот? Раз судьи не запросили просмотр, значит, ничего не было. Сверху всё равно смотрят опасные моменты, жёлтый свет не загорелся. Я не видел повтор, но, честно, мне не показалось, что был гол. По мне, попал в перекладину, даже руки не вскидывал», – цитирует Кагарлицкого «Спорт Бизнес Online».