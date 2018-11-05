С 6 по 16 ноября в Канаде пройдёт очередная суперсерия сборных Канады и России. «Чемпионат» представляет календарь предстоящих матчей.
06.11.2018, 07:00 (мск) Канада WHL – Россия U20;
07.11.2018, 07:00 Россия U20 – Канада WHL;
09.11.2018, 04:00 Канада OHL – Россия U20;
13.11.2018, 04:00 Россия U20 – Канада OHL;
14.11.2018, 04:00 Канада QMJHL – Россия U20;
16.11.2018, 04:00 Россия U20 – Канада QMJHL.
Календарь игр молодёжных сборных России и Канады на суперсерии-2018
Напомним, в прошлой суперсерии российская национальная команда одержала три победы из шести возможных.
Расписание игр молодёжных сборных России и Канады на суперсерии — 2018