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Расписание игр молодёжных сборных России и Канады на суперсерии — 2018

Расписание игр молодёжных сборных России и Канады на суперсерии — 2018
Хоккей / МЧМ по хоккею-2019

С 6 по 16 ноября в Канаде пройдёт очередная суперсерия сборных Канады и России. «Чемпионат» представляет календарь предстоящих матчей.

06.11.2018, 07:00 (мск) Канада WHL – Россия U20;
07.11.2018, 07:00 Россия U20 – Канада WHL;
09.11.2018, 04:00 Канада OHL – Россия U20;
13.11.2018, 04:00 Россия U20 – Канада OHL;
14.11.2018, 04:00 Канада QMJHL – Россия U20;
16.11.2018, 04:00 Россия U20 – Канада QMJHL.

Календарь игр молодёжных сборных России и Канады на суперсерии-2018

Напомним, в прошлой суперсерии российская национальная команда одержала три победы из шести возможных.

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