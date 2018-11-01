Морис: на тренировке в Финляндии я не выбирал выражения на льду

Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис поделился ожиданиями от вынесенных матчей в Финляндии.



«Я не выбирал выражений на льду на тренировке. Мы хотим извлечь максимальную пользу из этого турне. Я во второй раз приезжаю в Хельсинки. В первый раз всё было иначе, потому что тогда сезон только начинался, и мы провели здесь совсем мало времени. Мы хотели, чтобы ребята провели время вместе, повеселились. Они не должны всё время думать только о работе. Но теперь всё изменилось. Нам надо было привыкнуть к разнице во времени, и вчера мы провели тренировку в облегчённом формате. Теперь мы работали интенсивнее, темп был значительно выше. Игрокам удалось сконцентрироваться. Нас ждут два очень ответственных дня», — цитирует Мориса официальный сайт НХЛ.