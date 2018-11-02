Антон Худобин отразил 30 бросков и стал лучшим игроком матча с «Торонто»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» без Александра Радулова на выезде обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:1. На голы Джейми Бенна и Девина Шора хозяева ответили лишь точным броском Патрика Марло.

Вратарь «Далласа» Антон Худобин одержал победу в матче. Голкипер отразил 30 бросков по воротам и был признан первой звездой встречи. Худобин вышел на лёд в третий раз в сезоне (впервые с 16 октября) и одержал вторую победу.

В это межсезонье Худобин покинул «Бостон Брюинз», так как не смог добиться увеличения зарплаты. По контракту с клубом из Массачусетса Худобин получал $ 2,5 млн. Соглашение с «Далласом» рассчитано на два сезона. В минувшем сезоне НХЛ Худобин защищал ворота «Брюинз» в 32 матчах, пропуская 2,56 шайбы и отражая 91,3 % бросков.

