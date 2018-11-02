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Два очка Дадонова помогли «Флориде» взять реванш у «Виннипега» в Хельсинки

Два очка Дадонова помогли «Флориде» взять реванш у «Виннипега» в Хельсинки
Хоккей / НХЛ

«Флорида Пантерз» обыграла «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра, вынесенная в Хельсинки, завершилась со счётом 4:2 в пользу американского клуба.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

В составе «пантер» результативными бросками отметились Евгений Дадонов, Майк Хоффман, Кейт Яндл и Фрэнк Ватрано — три гола из четырёх были забиты в большинстве. У «Виннипега» заброшенные шайбы на свой счёт записали Николай Элерс и Патрик Лайне.

Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 20 минут 10 секунд, набрал 2 (1+1) очка и заработал показатель полезности «-1». Защитник «пантер» Богдан Киселевич не сумел отметиться набранными очками за 12 минут 53 секунды. Игровое время Максима Мамина, отметившегося двумя силовыми приёмами, — 6 минут 43 секунды.

Вчера, 1 ноября, команды провели первую игру в столице Финляндии и победа досталась «Джетс» — 4:2. В составе канадской команды тремя заброшенными шайбами отметился Патрик Лайне.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2018, пятница. 21:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
2 : 4
2:1, 0:2, 0:1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 – Элерс (Уилер) – 08:53 (5x5), 1:1 – Дадонов (Яндл, Трочек) – 14:29 (5x4), 2:1 – Лайне (Уилер, Бафлин) – 17:16 (5x4), 2:2 – Хоффман (Мэтисон, Бьюгстад) – 24:59 (5x4), 2:3 – Яндл (Юбердо, Дадонов) – 39:34 (5x5), 2:4 – Ватрано (Юбердо) – 52:15 (5x5)
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