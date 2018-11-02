Два очка Дадонова помогли «Флориде» взять реванш у «Виннипега» в Хельсинки

«Флорида Пантерз» обыграла «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра, вынесенная в Хельсинки, завершилась со счётом 4:2 в пользу американского клуба.



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В составе «пантер» результативными бросками отметились Евгений Дадонов, Майк Хоффман, Кейт Яндл и Фрэнк Ватрано — три гола из четырёх были забиты в большинстве. У «Виннипега» заброшенные шайбы на свой счёт записали Николай Элерс и Патрик Лайне.



Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 20 минут 10 секунд, набрал 2 (1+1) очка и заработал показатель полезности «-1». Защитник «пантер» Богдан Киселевич не сумел отметиться набранными очками за 12 минут 53 секунды. Игровое время Максима Мамина, отметившегося двумя силовыми приёмами, — 6 минут 43 секунды.



Вчера, 1 ноября, команды провели первую игру в столице Финляндии и победа досталась «Джетс» — 4:2. В составе канадской команды тремя заброшенными шайбами отметился Патрик Лайне.

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