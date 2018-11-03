Гол Свечникова не помог «Каролине» обыграть «Аризону»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Аризона Койотс» дома одержал победу в овертайме над «Каролиной Харрикейнз» — 4:3. При этом соотношение бросков в створ – 25-50.

Уже в первом периоде в воротах «Каролины» побывали три шайбы – отличились Брэд Ричардсон, Брендан Перлини и Ник Казинс. «Ураганы» смогли отыграться – во втором периоде забил Джастин Фолк, а ближе к концу встречи Андрей Свечников и Джордаан Стаал отличились в течение 40 секунд. «Аризона» всё же одержала победу благодаря голу Михаэля Грабнера в овертайме.

Второй номер драфта-2018 Андрей Свечников прервал сухую серию, составившую восемь матчей. На его счету показатель полезности «+1», 4 броска за 16 минут и 36 секунд, проведённых на льду. У Валентина Зыкова «-1» и 12.28.

Это третье подряд поражение для «Каролины», в то время как победная серия «Аризоны» достигла отметки в пять матчей.