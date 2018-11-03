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Гол Свечникова не помог «Каролине» обыграть «Аризону»

Гол Свечникова не помог «Каролине» обыграть «Аризону»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Аризона Койотс» дома одержал победу в овертайме над «Каролиной Харрикейнз» — 4:3. При этом соотношение бросков в створ – 25-50.

Уже в первом периоде в воротах «Каролины» побывали три шайбы – отличились Брэд Ричардсон, Брендан Перлини и Ник Казинс. «Ураганы» смогли отыграться – во втором периоде забил Джастин Фолк, а ближе к концу встречи Андрей Свечников и Джордаан Стаал отличились в течение 40 секунд. «Аризона» всё же одержала победу благодаря голу Михаэля Грабнера в овертайме.

Второй номер драфта-2018 Андрей Свечников прервал сухую серию, составившую восемь матчей. На его счету показатель полезности «+1», 4 броска за 16 минут и 36 секунд, проведённых на льду. У Валентина Зыкова «-1» и 12.28.

Это третье подряд поражение для «Каролины», в то время как победная серия «Аризоны» достигла отметки в пять матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2018, суббота. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
4 : 3
3:0, 0:1, 0:2, 1:0
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 – Ричардсон (Голигоски) – 13:07 (4x5), 2:0 – Перлини (Голигоски, Экман-Ларссон) – 15:57 (5x4), 3:0 – Казинс (Строум, Голигоски) – 16:52 (5x5), 3:1 – Мартинук (Фолк, Валльмарк) – 30:34 (5x5), 3:2 – Свечников (Славин, ван Римсдик) – 53:42 (5x5), 3:3 – Стаал (Макгинн, Уильямс) – 54:22 (5x5), 4:3 – Грабнер (Келлер) – 61:17 (3x3)
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