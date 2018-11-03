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«Ванкувер» обыграл «Колорадо» благодаря 5 очкам Петтерссона, у Задорова гол

«Ванкувер» обыграл «Колорадо» благодаря 5 очкам Петтерссона, у Задорова гол
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Ванкувер Кэнакс» в овертайме одержал победу над «Колорадо Эвеланш» — 7:6.

Главным героем встречи стал новичок «Ванкувера» Элиас Петтерссон, забивший два гола и отдавший три результативные передачи. Также в составе «Кэнакс» Брок Бёзер сделал дубль (всего четыре очка), по голу на счету Маркуса Гранлунда, Луи Эрикссона и забившего в овертайме Деррика Пульо.

В составе «Колорадо» дубль сделал Натан Маккиннон, дебютной шайбой в сезоне отметился Никита Задоров, по голу на счету Шелдона Дриса, Иэна Коула и Александра Керфута.

Также в активе Задорова показатель полезности «+3», два броска в створ ворот, четыре силовых приёма за 19.51 на льду. У Владислава Каменева «-1» и 7.26. Нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин отметился двумя результативными передачами и показателем полезности «+2», сыграв 15.46.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2018, суббота. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
7 : 6
1:0, 3:4, 2:2, 1:0
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 – Бёзер (Петтерссон) – 00:58 (5x5), 1:1 – Дрис (Керфут, Уилсон) – 21:38 (5x5), 2:1 – Бёзер (Петтерссон, Голдобин) – 25:18 (5x5), 2:2 – Коул (Маккиннон, Рантанен) – 26:08 (5x5), 3:2 – Эрикссон (Гудбрансон, Гонс) – 28:47 (5x5), 3:3 – Маккиннон (Рантанен, Бэрри) – 30:32 (5x5), 3:4 – Керфут (Жирар, Уилсон) – 32:36 (5x5), 4:4 – Петтерссон (Руссель, Стечер) – 37:33 (5x5), 4:5 – Задоров (Бурк) – 41:30 (5x5), 5:5 – Гранлунд (Голдобин, Хаттон) – 50:02 (5x4), 5:6 – Маккиннон (Ландеског, Рантанен) – 58:23 (5x4), 6:6 – Петтерссон (Хорват, Бёзер) – 59:24 (6x5), 7:6 – Пульо (Петтерссон, Бёзер) – 64:38 (4x3)
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